Вратарь «Зенита» Кержаков: «Внутреннее пока не верится, что скоро закончу карьеру»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в интервью «Матч ТВ» заявил, что пока ему сложно полностью принять факт, что этот сезон станет последним в его карьере.

В нынешнем сезоне 38‑летний вратарь не выходил на поле в официальных матчах. Кержаков является воспитанником «Зенита». Он шесть раз становился чемпионом России, выиграл три Кубка страны и четыре Суперкубка.

— Из‑за повреждения очень соскучился по футболу. Сколько я был вне поля — четыре месяца? Поэтому, конечно, получал на сборах удовольствие от всего. Но связи с тем, последние это мои сборы или нет, не было. Хотя если объективно, то на 99,9% это мои последние сборы.

— От чего это будет зависеть?

— От того, когда именно скажу себе: «Всё, хватит». Все‑таки 38 лет — уже солидный по футбольным меркам возраст. И причин закончить понемногу накапливается достаточно.

— Невольно смотрите на всё уже немного другими глазами?

— Пока не могу себя к этому приучить. Просто когда выходишь на поле, все остальные мысли автоматически улетучиваются. Тем более что тренируюсь со всеми наравне без всяких поблажек. Они мне и не нужны. Наверно, это и мешает начать смотреть на всё другими глазами (улыбается). Футбол — это вообще очень хорошее лекарство от всех бед и невзгод, если они есть.

— Тем не менее, наверняка уже задумываетесь, как жить без этого «лекарства»?

— Опять же, не могу сказать, что ночами не сплю, лежу и думаю об этом. Хотя мысли на этот счет, конечно, появляются. С другой стороны, внутреннее пока не верится, что скоро закончу, — сказал Кержаков «Матч ТВ».

1 марта «сине‑бело‑голубые» сыграют на своем поле с ЦСКА в 19‑м туре чемпионата России, встреча начнется в 16:30 (мск).

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» (с 15:30) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 16:20), а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.