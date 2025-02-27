Родри — лучший опорник в мире по версии FourFourTwo, Тчуамени — третий, Киммих — четвёртый
Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 10 лучших опорных полузащитников мира на текущий момент. Первое место в этом списке занял хавбек «Манчестер Сити» Родри. На второй строчке расположился полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх. Замкнул тройку лидеров футболист мадридского «Реала» Орельен Тчуамени.
Топ-10 лучших опорных полузащитников мира по версии FourFourTwo:
- Родри («Манчестер Сити»);
- Райан Гравенберх («Ливерпуль»);
- Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид);
- Йозуа Киммих («Бавария»);
- Мартин Субименди («Реал Сосьедад»);
- Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид);
- Мойсес Кайседо («Челси»);
- Хакан Чалханоглу («Интер»);
- Жоау Невеш («ПСЖ»);
- Сандро Тонали («Ньюкасл»).