Новичок «Пари НН» назвал лучшего колумбийца в РПЛ

Футболист «Пари НН» Хуан Кастильо заявил «Матч ТВ», что считает колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим среди своих соотечественников в РПЛ.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

Кастильо перешел из «Форталезы» в «Пари НН» в середине января. Футболист заключил с нижегородцами долгосрочный контракт. Защитнику 22 года, всего на его счету 35 матчей и один гол за колумбийскую команду во всех турнирах.

— Кто, по вашему мнению, лучший колумбиец в РПЛ на данный момент?

— Я думаю, что они все хороши.

— Если выбирать самого мастеровитого из них, кого предпочтете?

— Мне нравится Карраскаль, но я выберу Кордобу.

— Почему его?

— Джон — машина. Он — зверь! — сказал Кастильо «Матч ТВ».

Нижегородцы после 18 туров с 16 очками находятся на 12‑м месте в турнирной таблице МИР РПЛ. Первый матч после возобновления чемпионата «Пари НН» проведет дома 1 марта против «Акрона».

Прямую трансляцию игры смотрите с 13:50 мск на МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.