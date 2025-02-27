Владелец «Челси» Тодд Боули ответил на критику фанатов в свой адрес

Владелец «Челси» американский предприниматель Тодд Боули отреагировал на критику со стороны фанатов лондонского клуба.

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«Я просто думаю, что это в порядке вещей. Чем раньше вы поймёте, что не сможете всё время делать так, чтобы все были довольны, тем быстрее вы обретёте свободу. Мы просто пытаемся реализовать план и признать, что всё не так однозначно, но мы движемся в правильном направлении. В июне исполнится три года с момента моего назначения. Это не так уж много времени, особенно когда вам 50, 60 или 70 лет. Это вихрь активности и стремительный рост, но я думаю, что это тоже хорошо», — приводит слова Боули журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

Во вторник, 25 февраля, болельщики лондонского «Челси» перед матчем с «Саутгемптоном» (4:0) устроили очередную акцию протеста против нового руководства.

После 27 сыгранных матчей «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 46 очков.