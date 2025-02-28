Экс-футболист «Алании»: игроки выпивали по рюмке водки перед матчами

Бывший полузащитник «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте рассказал, что во владикавказском клубе игроки пили водку перед матчами.

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«Партнёры по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Они выпивали по рюмке перед матчами. Но я, например, предпочитал выпить рюмку виски, а не водки. Там это было нормальным явлением. В Турции, например, было принято курить в душе после матчей», — приводит слова Дренте AS.

Дренте является воспитанником «Фейеноорда». Голландец перешёл в «Аланию» в феврале 2013 года, но спустя полгода покинул команду. Всего хавбек провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Также он выступал за мадридский «Реал», «Эркулес», «Эвертон», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Кайсери Эрджиесспор», «Бани Яс», «Ксеркес» и «Спарту». За сборную Нидерландов сыграл один матч.