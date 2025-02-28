Дренте объяснил, почему решил отказаться от «Барселоны» и перейти в «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Ройстон Дренте рассказал, что мог перейти в «Барселону», а также объяснил, почему отказался от предложения каталонцев.

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«До подписания контракта с «Реалом» меня хотели видеть в «Барселоне», а также в «Челси», но они хотели, чтобы я остался на год в «Фейеноорде», а я хотел уехать сразу, поэтому я решил, что лучше отправиться в Мадрид. Хотя почти вся моя семья была фанатами «Барсы» из-за Роналдиньо. Но Роналдо всё ещё играл за «Реал», и он всё ещё был королем. Я хотел играть с Бекхэмом, Роналдо или Зиданом. В Нидерландах меня называют легендой только потому, что я играл за «Реал» Мадрид. Вот почему я отказался от «Барсы», потому что знал, что «Реал» — исторический клуб», — приводит слова Дренте AS.

Полузащитник выступал за «Реал» с 2007 по 2010 год, также он поиграл в АПЛ за «Эвертон», защищал цвета «Фейеноорда», «Алании» и других клубов.