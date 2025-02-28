Полузащитник Вильягра продолжит карьеру в ЦСКА

Полузащитник «Ривер Плейт» Родриго Вильягра продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает журналист Себастьян Срур в одной из социальных сетей.

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По информации источника, футболист станет игроком красно-синих не позднее субботы, 1 марта. Отмечается, что ЦСКА приобретёт 50% прав на аргентинца за $ 4 млн плюс 1 млн бонусов.

В минувшем сезоне Вильягра сыграл за «Ривер Плейт» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).