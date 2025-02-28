Cтало известно новое место жительства Карпина

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин будет жить в Москве.

Об этом сообщила его супруга Дарья Карпина, ответив на вопрос одного из подписчиков в социальных сетях.

«Валерий Георгиевич будет жить в Москве? Да», — написала жена специалиста.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба. После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Карпин, помимо всего прочего, обладает российским, испанским и эстонским гражданством.