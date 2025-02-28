Акинфеев назвал самый памятный момент в ЦСКА

Победа в Кубке УЕФА является самым памятным моментом за время выступления за футбольный клуб ЦСКА для вратаря Игоря Акинфеева. Об этом он рассказал ТАСС.

"Естественно, победа в Кубке УЕФА является для меня самым памятным моментом за карьеру в ЦСКА", - сказал Акинфеев.

ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. В финальном матче армейцы обыграли португальский "Спортинг" со счетом 3:1.

Акинфееву 38 лет, он является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за команду 784 матча, в 325 из которых сыграл "на ноль". В составе ЦСКА он шесть раз становился чемпионом России, семь раз - обладателем кубка страны и суперкубка страны.