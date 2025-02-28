Огненная интрига первого тура после возвращения РПЛ

В центральном матче тура «Зенит» примет ЦСКА. Но играть придётся без лучшего ассистента – Вендел пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек. Бразилец – системообразующее звено в команде Сергея Семака.

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Как «Зениту» быть без Вендела

Значимость хавбека настолько высока, что боссы клуба всеми силами стремились сохранить его хотя бы до лета, несмотря на интерес «Ботафого». Удалось: в бразильский гранд он направится только по окончании сезона и поможет «Зениту» вести борьбу за титул. Однако не в матче с армейцами.

Оперативно найти решение тренерскому штабу было бы непросто. Но времени была уйма – сценарий наверняка подготовлен. Выйдет ли в паре с Вильмаром Барриосом покинувший красно-синих Саша Зделар? Или у Семака найдётся план поинтереснее?

Сработает ли схема Николича?

Марко Николич продолжает конструировать схему, способную разрушить стереотип о том, что ЦСКА – сугубо оборонительная команда. Всю предсезонную подготовку серб потратил на интеграцию новых идей. Выглядело это многообещающе, хотя и довольно рискованно.

Теперь армейцы будут выходить на поле с четырьмя защитниками. Штабу предстоит решить, как преобразится линия обороны и на кого переложить задачи по продвижению мяча – на старте сезона с позиционной игрой возникло немало трудностей.

И, конечно, главный вопрос – увидим ли мы хвалёного бомбардира Алеррандро в паре с Тамерланом Мусаевым? А если увидим, то будут ли оба форварда сочетаться стилистически? Роль Аббосбека Файзуллаева в этой системе не менее любопытна.

Справиться ли наконец «Спартак» с «Оренбургом»?

«Спартак» силён и амбициозен. В глазах значительного числа экспертов команда претендует на титул, и лишь незначительные нюансы могут этому воспрепятствовать. Таким «нюансом» уже продолжительное время считается «Оренбург». Красно-белые не обыгрывали его в чемпионате с июля 2023 года.

Любопытно, что единственная победа оренбуржцев в текущем сезоне достигнута как раз в матче со «Спартаком». И не проиграй тогда команда Деяна Станковича, возможно, ушла бы на зимнюю паузу в качестве лидера.

Помочь вскрыть оборону аутсайдера должны новички Ливай Гарсия и Пабло Солари, а также лучший бомбардир РПЛ Манфред Угальде.

Как адаптирует новичков «Пари НН»?

Виктор Гончаренко сумел стабилизировать ситуацию в «Пари НН», достаточно резво выведя команду из состояния беспробудного сна. Следующим шагом стал ряд усилений в зимнее трансферное окно.

Илья Агапов, Вячеслав Грулёв, Александр Кокшаров и Тиаго Весино – бодрый набор игроков, с которыми нижегородцы, если всё пойдёт по плану Гончаренко, смогут претендовать и на середину таблицы.

Однако массированные попытки усилиться не всегда приводят к позитивному результату. Достаточно вспомнить активно работавшую на рынке в прошлом сезоне «Балтику». Адаптировать всех новичков – задача не из лёгких. Особенно когда в соперниках крепкий и стабильный «Акрон».

Что «Ростову» делать без Карпина и с аналитиком у руля?

Слухи подтвердились: Валерий Карпин покинул «Ростов» перед самым стартом сезона. Жёлто-синие остались в крайне невыгодном положении. Пришлось решать, можно ли доверить остаток сезона кому-либо из тренерского штаба или необходимо пригласить свободного специалиста. С учётом завершившейся уже предсезонки и давно выработанного стиля остановились на первом варианте.

Впрочем, выбор крайне неочевидный. «Ростов» возглавил не Виталий Кафанов, не Виктор Онопко, а скромный (даже по меркам РПЛ) испанский аналитик Джонатан Альба. Специалист наверняка осознаёт степень риска, на который пошёл. Команда в непростом ментальном состоянии – ушли Карпин и капитан Данил Глебов. Не справится – нарвётся на критику. Но! Если вдруг всё получится, публика получит классную историю.

Как Глебов сыграет с бывшей командой?

За Глебовым в «Динамо» следили давно. Марцел Личка не раз признавался, что хотел заполучить в свою команду самоотверженного хавбека-лидера. И этой зимой «сериал» всё-таки подошёл к концу. Бело-голубые рассчитывают, что полузащитник дебютирует в первом же официальном матче – с «Ростовом», бывшей командой игрока.

Очень интересно посмотреть, как будет выглядеть центр поля: сыграется ли Глебов с Бителло и Даниилом Фоминым, уйдёт ли на свою родную позицию Диего Лаксальт, привыкший играть левого защитника, и какую роль в перспективе исполнит Луис Чавес?

Раз «Динамо» считает, что им нужен игрок более оборонительного плана, то Глебов как раз очень хорошо выполняет эти функции. Он типичный опорный полузащитник, отлично чувствует позицию, техники у него хватает, – цитирует экс-тренера «Локомотива» Юрия Сёмина «Матч ТВ».

На что способен «Локомотив» без усилений?

«Локомотив» так и не купил нового нападающего. Железнодорожники перебрали уйму вариантов, обсуждали даже самые неочевидные. Но в весеннюю часть сезона команда Михаила Галактионова всё же вступает с Дмитрием Воробьёвым и Тимуром Сулеймановым, забившими шесть мячей в РПЛ на двоих.

Катастрофичность или, наоборот, несерьёзность проблемы должен показать матч с махачкалинским «Динамо». У банды Хасанби Биджиева одна из лучших защитных линий в чемпионате – всего 17 пропущенных мячей. Если сегодня «Локо» на выезде одолеет настолько неуступчивого оппонента, глубину заявки железнодорожников на чемпионство можно будет считать относительно терпимой.