«Бетис» хочет получить Виктора из «Барселоны»

«Бетис» хочет получить Пау Виктора из «Барселоны» в ходе сделки с Витором Роке.

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Ранее стало известно, что ФИФА одобрила продажу 20-летнего Роке, выступающего на правах аренды за «Бетис». Форвард должен будет перейти в «Палмейрас» за 25 млн евро.

Тем не менее «Бетис» не обязан расторгать арендный договор, поэтому стороны ищут возможность договориться.

По информации Mundo Deportivo, по условиям сделки, «Барселона» может получить не 50% от стоимости будущей перепродажи 23-летнего Абде Эззальзули, выступающего за севильский клуб, а только 20%.

Также «Бетис» хочет арендовать у «Барсы» 23-летнего нападающего Пау Виктора с правом выкупа летом 2025 года, чтобы заменить Витора Роке. Виктор провел 15 матчей в этом сезоне Ла Лиги и забил 2 гола.

Отмечается, что переговоры еще не завершены. Трансферный рынок в Бразилии закрывается сегодня, 28 февраля.