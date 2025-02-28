Семин рассказал, что может помешать «Зениту» и «Спартаку»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, как большое количество футболистов в составе «Зенита» и «Спартака» может помешать командам в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

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«Для меня это были дополнительные сложности, когда в команде есть два примерно равных состава. Потому что чемпионат России выигрывают 18-20 футболистов, 30 игроков его не выигрывают. В команде должно быть 18-20 сильных человек, а остальные – перспективная молодёжь. Потому что равноценные по классу футболисты не могут обходиться без игр. В этом случае и атмосфера в команде меняется, к тому же они сдают свои кондиции. Но сейчас есть одно преимущество перед прежними годами — возможность провести пять замен. Но многим футболистам не нравится играть по 5-10 минут, кому-то не нравится, когда их часто меняют. Наличие большого количества сильных игроков – это достаточно сложный психологический момент», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.