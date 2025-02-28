Смородская: мы все учимся на футболе «Зенита», он выиграет у ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится 1 марта и пройдёт в Санкт-Петербурге.

© Чемпионат.com

«Зенит» выиграет. «Зенит» укрепился, клуб большой молодец. Команда показывает образцы хорошего футбола. Мы учимся на футболе, который показывает «Зенит». Даже когда проигрывает, видим, в чём у него проблема. И мне очень жаль, что ЦСКА не укрепил никакую линию», — приводит слова Смородской Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Рубин» — восьмой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».