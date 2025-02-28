Газзаев прокомментировал слова Дренте об алкоголе в «Алании»

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев призвал не обращать внимание на слова экс‑футболиста команды Ройстона Дренте о том, что в клубе все пили крепкий алкоголь.

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Ранее Дренте рассказал испанскому изданию As, что футболисты и тренеры «Алании» пили водку перед матчами, а сам он предпочитал виски. Дренте играл за российский клуб в первой половине 2013 года, провел 6 матчей.

— Я такого футболиста и не помню (улыбается). Даже не хочется обращать внимание на его слова, — сказал Газзаев «Матч ТВ».

Также Дренте играл за сборную Нидерландов, мадридский «Реал» и другие клубы.