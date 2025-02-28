УЕФА дисквалифицировал оскорбившего Клоппа судью Кута до 2026 года
Английский арбитр Дэвид Кут получил дисквалификацию до лета 2026 года от УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций подчеркнул, что Кут был дисквалифицирован за «подрыв репутации футбола и УЕФА в частности», а также за «нарушение основных правил приличного поведения».
Напомним, в декабре прошлого года Кут был уволен после расследования PGMOL (английская ассоциация профессиональных арбитров). В ноябре в интернет попало видео, на котором судья оскорбительно высказывается про экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в приватной беседе.
Позднее УЕФА начал в отношении Дэвида расследование. Предполагалось, что арбитр применял запрещённые вещества по ходу работы на чемпионате Европы — 2024.