УЕФА дисквалифицировал оскорбившего Клоппа судью

Английский арбитр Дэвид Кут получил дисквалификацию до лета 2026 года от УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций подчеркнул, что Кут был дисквалифицирован за «подрыв репутации футбола и УЕФА в частности», а также за «нарушение основных правил приличного поведения».

Напомним, в декабре прошлого года Кут был уволен после расследования PGMOL (английская ассоциация профессиональных арбитров). В ноябре в интернет попало видео, на котором судья оскорбительно высказывается про экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в приватной беседе.

Позднее УЕФА начал в отношении Дэвида расследование. Предполагалось, что арбитр применял запрещённые вещества по ходу работы на чемпионате Европы — 2024.