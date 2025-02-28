В московском метро пройдет выставка, посвященная женской Суперлиге

Женская Суперлига отмечает пятилетний юбилей.

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С 28 февраля по 11 марта 2025 года на станции «Деловой центр» Московского метрополитена пройдет фотовыставка, посвященная завершившемуся пятому юбилейному сезону женской футбольной Суперлиги.