Главные трансферы Первой лиги

Больше всех на зимнем рынке потратило «Торпедо». Но подписания «Сочи», «Балтики», «Урала» и остальных тоже заслуживают внимания.

© Чемпионат.com

В первый день весны (то есть уже в эту субботу, 1 марта) возобновляется сезон Первой лиги. Особое внимание к командам, которые борются за места в топ-4 и могут уже летом оказаться в РПЛ. Рассказываем о главных изменениях в составах фаворитов, а также о самых интересных трансферах «Лучшей лиги мира».

«Балтика», 45 очков

Лидер Первой лиги потратил на зимние трансферы € 1,75 млн, по данным Transfermarkt. «Балтика» подписала по одному новичку в каждую линию. Из РПЛ подъехали голкипер Иван Кукушкин и защитник Евгений Чернов – игроки запаса, соответственно, «Пари НН» и «Ростова». Полузащитник Максим Петров был выкуплен у «Нефтехимика». А главным приобретением, исходя из стоимости, стал 23-летний нападающий сборной Сальвадора Брайан Хиль. Его приобрели у колумбийского «Депортес Толима» за € 1,5 млн. В своей прежней команде Хиль забил 18 мячей в 73 матчах.

«Мы пошли на серьёзные траты, в России тяжело найти нападающего, который бы обладал универсальным набором качеств: и скоростью, и умением на этой скорости забивать голы, и достаточным объёмом работы, и дриблингом, и умением цепляться за спорные мячи», – прокомментировал подписание Хиля главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

По его словам, это трансфер под РПЛ, так как сальвадорцу потребуется время на адаптацию. Значит, тренер даже не сомневается, что «Балтика» решит задачу на сезон и вернётся в элиту спустя год.

Из игроков основы калининградский клуб не покинул никто. Можно выделить аренды экс-голкипера «Спартака» Ильи Свинова и бразильского полузащитника Алекса Фернандеса. Первый ушёл в «Уфу», а второй – в азербайджанский «Нефтчи».

«Торпедо», 43 очка

Московский клуб был самым щедрым на зимнем рынке – вложил € 3,35 млн в новичков. Интересно, что первым по стоимости тоже стал трансфер игрока из «Депортес Толима». 26-летний колумбиец Ейсон Гузман обошёлся «Торпедо» в € 1,8 млн. Атакующий полузащитник набрал 18+9 в 44 матчах сезона-2024.

Неудивительно, что после назначения спортивным директором клуба Ари в команде Олега Кононова появилась и пара бразильцев. Вингера «Вила Новы» Алессона купили за € 700 тыс., а атакующий полузащитник Кайо Дантас пришёл свободным агентом. 25-летний Алессон в минувшем сезоне набрал 11+6 в 35 матчах бразильской Серии В, 21-летний Кайо Дантас играл за молодёжку «Форталезы». Впрочем, последнего чёрно-белые сразу же отдали в аренду на год другому «Торпедо» – белорусскому, из Жодина.

Ещё одно любопытное приобретение иностранного футболиста – трансфер Гулжигита Алыкулова, игравшего в Беларуси за «Неман». 24-летнего вингера прозвали «киргизский Месси». У Алыкулова 10 голов и пять голевых передач в 33 матчах за «Неман» в сезоне-2024.

Сделало «Торпедо» и два заметных трансфера российских игроков. Капитан «Химок» Хетаг Хосонов и один из лидеров Первой лиги по результативности Александр Юшин, выступавший за «Родину», тоже теперь в команде Кононова. С такой агрессивной селекционной кампанией «Торпедо» вполне может пройти без поражений весь чемпионат – после первой части сезона у чёрно-белых 11 побед и 10 ничьих в 21 матче.

Ощутимых потерь у торпедовцев нет. Разве что молодой защитник Юрий Коледин вернулся в «Спартак» после аренды. В последних турах перед зимним перерывом он закрепился в стартовом составе.

«Урал», 37 очков

Главный тренер «Урала» Олег Шатов, не имеющий пока ещё лицензии Pro, теперь формально не главный тренер. На эту роль назначили Сергея Томарова, который известен по работе в РПЛ с «Уфой». Штаб команды усилил и бывший ассистент Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко. Одна голова – хорошо, а три дадут больше идей. Видимо, так рассуждали в клубе из Екатеринбурга.

«Уралу» требовалось усиление под две задачи – борьбу за выход в РПЛ и за победу в Кубке России, где «шмели» остались последним представителем низших лиг. Екатеринбуржцы подписали сразу пятерых новичков из клубов РПЛ. Самые известные фигуры – конечно же, голкипер «Спартака» Александр Селихов и лучший бомбардир «Факела» Евгений Марков. Но и арендованные молодые игроки – защитник Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), полузащитники Дмитрий Кучугура («Краснодар») и Даниил Кузнецов (воспитанник «Зенита», принадлежащий «Рубину») – тоже многообещающие приобретения.

«Урал» оставил на зимнем рынке € 350 тыс. Заработал в два раза меньше на продаже своего основного флангового защитника Лео Гогличидзе в «Ахмат». Расстались в Екатеринбурге и с ветеранами, которые, казалось, ещё могли принести пользу: Алексей Ионов и Артур Юсупов завершили карьеру, а Эрик Бикфалви вернулся доигрывать в Румынию.

«Сочи», 37 очков

«Сочи» в той же ситуации, что и «Урал» – необходимо отыгрывать шесть очков за оставшиеся 13 туров, чтобы напрямую выйти в РПЛ. Задача трудная, и под неё южный клуб осуществил шесть трансферов на € 850 тыс. Это если учесть выкупленного у «Спартака» после аренды нападающего Павла Мелёшина.

Самый дорогой новичок – Набиль Аберден. За 22-летнего центрального защитника заплатили € 300 тыс. испанскому «Хетафе». В нынешнем сезоне марокканец сыграл семь матчей в Примере, причём начинал вообще в основе как опорник.

Другой центрбек-легионер, перешедший в «Сочи», – 26-летний Лазар Стойсавлевич. Это серб, родившийся в Лондоне, но приехавший в Россию из Словакии. В нынешнем сезоне у него 3+1 в 21 матче за «Тренчин». Из остальных трансферов «Сочи» выделим возвращение экс-защитника сборной России Сергея Терехова, которого «Химки» отпустили бесплатно.

Значимых потерь в составе сочинцев нет. Испанский тренер Роберт Морено должен быть доволен. Обращает на себя внимание разве что трансфер Мигела в японский клуб «Альбирекс Ниигата» – бразильский хавбек в этом сезоне за «Сочи» не сыграл и ушёл свободным агентом.

«Черноморец», 36 очков

В Новороссийске, похоже, всерьёз поверили в свой шанс побороться за выход в РПЛ. В зимнее окно «Черноморец» подписал восьмерых новичков, включая пару легионеров. Потратил клуб € 240 тыс.

Интересно, что иностранцы пришли свободными агентами – это 24-летний защитник черногорского «Дедича» Стефан Милич и 31-летний нападающий словенского «Радомлье» Гедеон Гузина. Милич выиграл со своей командой чемпионский титул, а в нынешнем сезоне сыграл 22 матча и оформил 0+1. Гузину же мы помним по игре за «Балтику». В «Радомлье» он пробыл лишь три месяца и поучаствовал всего в трёх матчах.

Есть у «Черноморца» новички и из РПЛ. Защитник Владислав Мастерной пришёл из «Факела», полузащитник Зелимхан Юсупов – из махачкалинского «Динамо», а молодой защитник Григорий Жилкин арендован у «Краснодара» (правда, первую часть сезона он отыграл за тульский «Арсенал»). Помимо этого, в Новороссийск после сокращения бюджета в «Алании» перебрался один из лучших голкиперов лиги Ростислав Солдатенко.

Ведущих игроков «Черноморец» зимой сохранил. Из трансферов «на выход» стоит отметить возвращение в «Родину» после аренды полузащитника Руслана Фищенко.

«Арсенал», 30 очков

В Туле доделывают то, что не сделали в летнее окно – собирают команду, которая способна повторить хотя бы результат прошлого сезона и зацепиться за стыки за выход в РПЛ. Зимой «Арсенал» подписал 12 новичков, отдав за них € 435 тыс. Фактически полкоманды поменяли!

Наиболее дорогие приобретения тульского клуба – 21-летний защитник сборной Беларуси Илья Москаленчик и 31-летний черногорский нападающий Урош Джуранович. Первого взяли у «Алании», второго — у сербского «Нови Пазар», и оба игрока обошлись в € 100 тыс. Джуранович в нынешнем чемпионате Сербии забил пять мячей в 14 матчах.

Взял «Арсенал» и ещё трёх легионеров. 24-летний Милош Брнович пришёл из «Будучности». Центральный полузащитник выступает за сборную Черногории, а в этом сезоне сыграл 19 матчей и отдал три голевые передачи. Ещё один центрхав – 25-летний Маттео Алинви из сборной Бенина. Он играл в Швеции за «Вестерос», в сезоне-2024 набрал 4+2 в 29 матчах. 27-летний Эдарлин Рейес – вингер сборной Доминиканской Республики. Но к европейскому футболу он адаптирован благодаря тому, что последние полгода провёл в Казахстане (2+6 в 15 матчах за «Елимай»).

Из известных российских футболистов в «Арсенале» появился, например, экс-нападающий «Торпедо» Амур Калмыков. В последние годы он играл за «Родину». Этот сезон для Калмыкова не складывается – в августе он получил серьёзную травму головы и забил всего один гол в 12 матчах.

Есть у «Арсенала» и достаточно ощутимые потери. Помимо Жилкина, отправленного «Краснодаром» в Новороссийск, ушли полузащитник Максим Кайнов (отдан в аренду «Сочи») и лучший бомбардир команды нападающий Максим Турищев («Ротор»). Чтобы освободить места для новичков, тулякам пришлось кем-то пожертвовать в зимнее окно.

«Ротор», 30 очков

«Ротор» тоже можно включить в число претендентов на попадание в стыки. Денис Бояринцев слепил в Волгограде крепкую команду. Но чтобы мечты о возвращении в РПЛ вылились во что-то реальное, требовалось усилить состав. «Ротор», согласно Transfermarkt, не потратил на трансферы ничего. Тем не менее семерых новичков подписал. Почти все – свободные агенты. Есть и пара арендованных футболистов.

Волгоградский клуб брал только российских игроков. Среди них выделяются лучший бомбардир «Арсенала» Турищев, у которого 5+1 в 18 матчах Первой лиги, опорный полузащитник «Алании» Сергей Макаров и ещё один нападающий – Илья Сафронов из «Сочи». Последний до лета 2024-го выступал за «Ротор», а теперь вернулся в команду, отметившись в текущем сезоне только одним голом в Кубке России. Но, вероятно, главное достижение «Ротора» в зимнее окно – волгоградцы сохранили своих лидеров.

Что касается других клубов Первой лиги, то совсем небольшие суммы (по € 50 тыс.) потратили лишь «КАМАЗ» и «Родина». Из остальных трансферов подсветим переходы трёх защитников – Ивана Лепского из московского «Динамо» в «Сокол» (аренда), Ивана Кузьмичёва из «Локомотива» в «Родину» (аренда) и Седрика Гогуа из «Химок» в «Шинник», а также двух полузащитников – Ильи Жигулёва из «Пари НН» в «КАМАЗ» и Батраза Гурциева из «Оренбурга» в «Сокол». Между тем самую дорогую продажу осуществил «Енисей», чей нападающий Максим Савельев перешёл за € 260 тыс. в «Оренбург».