Илья Помазун извинился перед болельщиками «Урала» за слова своего бывшего агента

Голкипер «Спартака» Илья Помазун извинился перед болельщиками «Урала» за слова своего бывшего агента, который назвал Екатеринбург «страшным сном».

Помазун извинился перед болельщиками «Урала» за слова своего бывшего агента
© РИА Новости

— Тебе есть что сказать ЦСКА?

— Я благодарен клубу за всё, что было в моей карьере, за то, что отпустили меня. Повторюсь, никаких обид нет. Мне, кстати, хочется перед болельщиками «Урала» извиниться.

— За что?

— Болельщики обижены на меня из-за высказываний моего агента — Алексея Сафонова, с которым я больше не работаю. Я его позицию не разделяю.

— Что агент говорил?

— Что Екатеринбург — это страшный сон. Я так не считаю. Спасибо болельщикам «Урала» за то, что верили в меня и поддерживали, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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