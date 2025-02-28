Голкипер «Спартака» Илья Помазун извинился перед болельщиками «Урала» за слова своего бывшего агента, который назвал Екатеринбург «страшным сном».

— Тебе есть что сказать ЦСКА?

— Я благодарен клубу за всё, что было в моей карьере, за то, что отпустили меня. Повторюсь, никаких обид нет. Мне, кстати, хочется перед болельщиками «Урала» извиниться.

— За что?

— Болельщики обижены на меня из-за высказываний моего агента — Алексея Сафонова, с которым я больше не работаю. Я его позицию не разделяю.

— Что агент говорил?

— Что Екатеринбург — это страшный сон. Я так не считаю. Спасибо болельщикам «Урала» за то, что верили в меня и поддерживали, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.