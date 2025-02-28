У «Ливерпуля» убытки второй год подряд

«Ливерпуль» отчитался о финансовых результатах за сезон-2023/24.

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Клуб впервые зафиксировал более 300 миллионов фунтов коммерческого дохода, однако убыток составил 57 млн фунтов, что на 48 млн больше, чем годом ранее.

Доходы от телетрансляций упали на 38 млн фунтов до 204 млн. Доходы от матчдей повысились на 22 млн до 102 млн фунтов. Коммерческие доходы выросли на 36 млн до 308 млн фунтов. Административные расходы увеличились на 38 млн до 600 млн фунтов.

Общая выручка выросла на 20 млн до 614 млн фунтов. Убыток до налогообложения составил 57 млн фунтов.

Падение медиа-доходов связано с участием в Лиге Европы вместо Лиги чемпионов, что частично компенсировалось увеличением доходов от трансляций АПЛ благодаря успешному сезону-2023/24. Открытие новой трибуны Anfield Road и увеличение количества матчей на «Энфилде» привели к росту доходов от матчдей на 22 млн.

Однако основной прирост пришелся на коммерческие операции: доходы выросли на 36 млн до 308 млн фунтов благодаря новым партнерским соглашениям и розничным продажам.