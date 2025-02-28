Аршавин оценил шансы «Зенита» вновь выиграть РПЛ

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о шансах сине-бело-голубых выиграть РПЛ в нынешнем сезоне.

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«В данной точке фаворита точно нет. Потому что команды слишком близко друг от друга находятся, и сейчас трудно предугадать, кто [станет чемпионом]. Верю, что «Зенит» всё-таки возьмёт титул. Все его ждут, год 100-летия. Конечно, никто не хочет упустить [чемпионство] и грустить в этот год. Поэтому верю в «Зенит». Кто может стать лучшим игроком сезона? Если питерский клуб выиграет, то лучшим игроком сезона окажется Глушенков. Если «Краснодар» — Кордоба, а если «Спартак» — Угальде», — приводит слова Аршавина РБК.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место после «Краснодара», который также заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и начнётся в 16:30 мск.