«Ростов» представил новую юбилейную форму на оставшуюся часть сезона
«Ростов» в социальных сетях презентовал новый комплект игровой формы, посвящённый 95-летию клуба.
«Ростов-на-Дону – истинное сердце юга. Город с богатой историей и неповторимой атмосферой, где традиции встречаются с современностью, а каждый уголок пропитан духом южной культуры. При создании комплекта игровой формы, приуроченной к 95-летию клуба, мы стремились сохранить дух и самобытность нашего любимого города, отразить его яркие цвета и невероятную энергетику. Вторую половину сезона основная команда «Ростова» проведет в юбилейной игровой форме», — написано в сообщении.
© ФК «Ростов»
Видео доступно на странице «Ростова» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 18 матчей.