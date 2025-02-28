"Зенит" расторг контракт с футболистом Родригао

Петербургский футбольный клуб "Зенит" расторг контракт с бразильским защитником Родригао. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение было рассчитано до лета 2025 года.

"Футбольный клуб "Зенит" желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории", - говорится в сообщении клуба.

Родригао 29 лет, он выступал за петербургский клуб с июля 2022 года. Всего в составе команды защитник провел 56 матчей, в которых забил 3 гола. Ранее он выступал за "Сочи", португальский "Жил Висенте", а также бразильский "Атлетико Минейро".