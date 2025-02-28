«Локомотив» не смог победить махачкалинское «Динамо»

В стартовом матче 19-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде не смог переиграть махачкалинское «Динамо». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1, при этом стоит отметить, что уйти от поражения «железнодорожникам» удалось лишь за пять минут до конца основного времени.

Счёт в матче «Динамо» открыло на 9-й минуте после точного удара Касинтуры. Но на 85-й минуте форвард «красно-зеленых» Дмитрий Воробьев помог своей команде отыграться.

Этот результат позволил «Локомотиву» временно подняться на четвертую строчку в турнирной таблице.