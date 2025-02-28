Месси назвал неприятным время в «ПСЖ»

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси признался, что был несчастлив все время, пока играл за французский «ПСЖ».

© Газета.Ru

Его слова передает «Чемпионат.com» со ссылкой на интервью для Apple Music.

«Это решение, которое я должен был принять очень быстро, потому что требовалось покинуть «Барселону». Эти два года получились неприятными для меня. Я был несчастлив каждый день: и на тренировках, и во время игр. Мне было трудно приспособиться ко всему этому», — заявил Месси.

Аргентинский форвард перешел в парижскую команду в 2021 году после того, как покинул «Барселону», и отыграл в составе парижан два сезона, после чего перешел в американский «Интер Майами». За два года Месси дважды становился чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».