Месси рассказал, как менялась манера его игры с возрастом

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, как менялся стиль его игры с возрастом.

© Чемпионат.com

«По ходу моей карьеры мой стиль игры менялся. В начале карьеры я играл на фланге, затем — в центре нападения. Тогда у меня было много свободы, я перемещался [по полю] как хотел. Я всегда старался создавать пространство для себя и партнёров по команде, быть эффективным. Так я рос. Моей целью всегда было выбрать правильную позицию и воспользоваться этим преимуществом. Я не могу предвидеть игру, но я могу наблюдать за ней. Мы можем нанести вред сопернику или навредить самим себе. Поэтому действовать нужно настолько быстро, насколько можешь», — сказал Месси в интервью Apple Music.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.