«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 1 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды не смогли открыть счет, на табло остались гореть нули.

«Зенит» благодаря ничьей набрал 40 очков и стал единоличным лидером РПЛ. Обойти его может «Краснодар», который проведет матч против «Крыльев Советов» в рамках 19-го тура позднее 1 марта. У ЦСКА 32 очка, клуб находится на шестой позиции.

«Зенит» в следующем туре 8 марта на выезде сыграет с воронежским «Факелом». ЦСКА в тот же день дома примет «Химки».