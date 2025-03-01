Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в игре с «Пари НН»

«Пари НН» выиграл матч 19 тура РПЛ против «Акрона». Встреча завершилась со счетом 2:1. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород».

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Счет матча открыл нападающий нижегородской команды Вячеслав Грулёв на 48-й минуте. Уже через две минуты второй мяч в ворота тольяттинского клуба отправил форвард «Пари НН» Александр Кокшаров. Нападающий «Акрона» Дзюба сократил отставание от нижегородской команды на 70-й минуте.

«Пари НН» прервал безвыигрышную серию в РПЛ из четырех матчей (=1-3).

Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров забил первый гол в нынешнем сезоне. Он арендован у «Краснодара» до конца нынешнего сезона.

Артем Дзюба забил четвертый гол в РПЛ-2024/25. Теперь он делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в российской истории.