Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по количеству голов среди российских футболистов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече против «Нижнего Новгорода» футболист забил мяч на 70-й минуте. Гол для спортсмена стал 233-м в карьере. У Кержакова, завершившего карьеру, такое же количество забитых мячей за карьеру.

На момент публикации новости «Нижний Новгород» ведет со счетом 2:1.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обратился к Дзюбе. «Артем, знаю, что у тебя осталось совсем немного до рекорда. Давай, поднажми, я наблюдаю», — заявил хоккеист.