«Пари НН» дома победил «Акрон»

В матче 19-го тура чемпионата России нижегородский «Пари НН» в родных стенах переиграл тольяттинский «Акрон». Подопечные Виктора Гончаренко одержали победу со счётом 2:1.

Все забитые голы болельщики увидели во втором тайме. Сначала «Пари НН» усилиями Грулева на 48-й и Кокшарова — на 50-й минутах повел со счётом 2:0. Затем, на 70-й минуте, Артём Дзюба сократил разницу

Напомним, ранее в рамках 19 тура РПЛ махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив» сыграли вничью со счётом 1:1.