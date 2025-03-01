В "Зените" объяснили, почему футболист Энрике пропустит матч с ЦСКА

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Луис Энрике пропустит матч Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА из-за травмы, полученной в финале Зимнего кубка РПЛ против столичного "Спартака". Об этом ТАСС заявил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Матч "Зенита" и ЦСКА пройдет 1 марта в Санкт-Петербурге.

"Мышечное повреждение в финале Зимнего кубка РПЛ не устранено до конца", - сказал Медведев.

14 февраля главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил отсутствие Энрике в заявке на матч против екатеринбургского "Урала" микротравмой.

Энрике 24 года, он перешел в "Зенит" в январе 2025 года, подписав контракт на четыре года. Ранее Энрике выступал за "Ботафого". В составе клуба футболист стал победителем чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес, став лучшим игроком финала.