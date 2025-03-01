Дзюба отреагировал на повторение исторического рекорда Кержакова

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился эмоциями от того, что повторил исторический бомбардирский рекорд экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова. Кержаков и Дзюба являются лучшими российскими бомбардирами в истории. Оба футболиста забили по 233 гола за карьеру во всех турнирах.

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Дзюба забил исторический мяч в игре 19-го тура РПЛ «Пари НН», в котором «Акрон» уступил со счётом 1:2.