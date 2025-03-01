В футболе появилось новое правило

Начиная со следующего сезона в правила игры в футбол будет внесено изменение.

Как сообщает пресс-служба Международного совета футбольных ассоциаций, если вратарь будет удерживать мяч в руках более восьми секунд, то арбитр обязан будет назначить угловой удар. Так организация предлагает бороться с умышленной задержкой игры вратарями.

В IFAB рассказали, что данное изменение уже было опробовано и эти изменения признаны успешными.

Ранее в футболе для вратарей действовало правило "шести секунд". Если голкипер держал мяч в руках дольше, то судья должен был назначать свободный удар.