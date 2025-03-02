Футболисты московского "Спартака" дома со счетом 2:0 обыграли "Оренбург" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "Лукойл-Арене".

В составе победителей голы забили Манфред Угальде (51-я минута) и Пабло Солари (90+6). На 58-й минуте защитник "Оренбурга" Максим Сидоров получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Спартак" не проигрывает в текущем сезоне РПЛ с 19 октября, тогда красно-белые дома со счетом 0:3 уступили "Краснодару". "Спартак" впервые в XXI веке одержал семь побед подряд в чемпионате России.

Угальде забил в пятом матче подряд в РПЛ. Нападающий из Коста-Рики с 16 голами возглавляет гонку бомбардиров. Угальде забил десятый гол в пяти матчах и повторил рекорд бразильца Вагнера Лава, выступавшего за ЦСКА, на отрезке из пяти игр чемпионата России.

"Спартак" поднялся на второе место турнирной таблицы, подопечные Деяна Станковича набрали 40 очков. Столько же набрали петербургский "Зенит" и "Краснодар", уже проведшие свои матчи в 19-м туре и занимающие первое и третье места соответственно. "Оренбург" с 8 очками занимает последнее, 16-е место в РПЛ. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с казанским "Рубином" 9 марта, "Оренбург" днем ранее примет "Ростов".