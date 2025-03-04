Новичок «Спартака» рассказал о нервах во время сборов с командой

Аргентинский новичок «Спартака» Пабло Солари рассказал «Матч ТВ», что зимние сборы, проведенные с московском клубом, показались ему немного нервными.

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Солари зимой перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейта». По данным СМИ, трансфер полузащитника оценивается в 12 млн евро с учетом бонусов. Срок соглашения рассчитан на 4,5 года.

В воскресенье «Спартак» в домашнем матче 19‑го тура МИР РПЛ обыграл «Оренбург» со счетом 2:0. Солари вышел на замену на 74‑й минуте и стал автором гола.

— Сборы, проведенные под руководством Станковича, самые тяжелые в вашей карьере?

— Я приехал в «Спартак», когда сборы уже шли. Было много ожиданий. Я немного нервничал, потому что все‑таки новая команда. Я очень хотел хорошо дебютировать, много работал. Надеюсь, все получится, — сказал Солари «Матч ТВ».

«Спартак» после 19 матчей набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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