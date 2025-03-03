Джикия: «Спартак» борется за чемпионство, мы в «Химках» решаем другие задачи

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о своём переходе в подмосковный клуб из московского «Спартака».

© Чемпионат.com

— Ты долго выступал за «Спартак», теперь в «Химках». Переход из большого клуба в не настолько большой – внутренне сложная история?

— У каждого внутри своё. Свои стимулы, мотивация. Да, я долгие годы выступал за «Спартак», был капитаном, участвовал в больших турнирах, включая международные. Это часть жизни, целая история. Но что-то всегда заканчивается, что-то начинается, так устроен мир. Сегодня я в «Химках», «Спартак» борется за чемпионство, мы решаем другие задачи. Однако в «Спартаке» работают такие же люди, тренеры, медики, администраторы. Турнирные притязания влияют на многое, но не на любовь к футболу в конечном счете, — приводит слова Джикии пресс-служба клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Джикия сыграл за «Химки» девять матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.