У футболиста "Динамо" Тюкавина подозревают разрыв крестообразной связки

Разрыв крестообразной связки подозревают у нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина. Об этом ТАСС сообщил источник.

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Из-за повреждения он был заменен.

"У Константина Тюкавина подозрение на разрыв крестообразной связки. Точный диагноз будет понятен после обследования, которое пройдет в понедельник в Москве", - сказал собеседник агентства.

Тюкавин проводил 22-й матч в текущем сезоне, на его счету 8 голов и 3 результативные передачи в разных турнирах.