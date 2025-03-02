Мостовой раскритиковал удаление игрока «Оренбурга» Сидорова в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал удаление защитника «Оренбурга» Максима Сидорова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

© Чемпионат.com