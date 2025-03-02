Дзюба отказался от апелляции после решения коммитета по этике РФС

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался о решении футболиста отказаться от апелляции на решение комитета по этике РФС. Об этом информирует «Матч ТВ».

По данным источника, Дзюба не стал обжаловать решение РФС, вынесенное по делу об интервью «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Комитет по этике оштрафовал футболиста за критику представителей «Локомотива‬».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

В сентябре минувшего года Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. Рыночная стоимость 36-летнего игрока оценивается в 1,8 миллиона евро.

В 19 туре РПЛ Дзюба забил 233-й гол в карьере и догнал бывшего нападающего Александра Кержакова в списке лучших российских бомбардиров всех времен.