Дзюба отказался от апелляции после решения коммитета по этике РФС

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался о решении футболиста отказаться от апелляции на решение комитета по этике РФС. Об этом информирует «Матч ТВ».

Дзюба отказался от апелляции после решения коммитета по этике РФС
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По данным источника, Дзюба не стал обжаловать решение РФС, вынесенное по делу об интервью «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Комитет по этике оштрафовал футболиста за критику представителей «Локомотива‬».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

В сентябре минувшего года Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. Рыночная стоимость 36-летнего игрока оценивается в 1,8 миллиона евро.

В 19 туре РПЛ Дзюба забил 233-й гол в карьере и догнал бывшего нападающего Александра Кержакова в списке лучших российских бомбардиров всех времен.

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