Пеп Гвардиола пожаловался на качество мяча в Кубке Англии.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала турнира, обыграв «Плимут» со счетом 3:1.

Игроки «Сити» нанесли 10 ударов, при которых мяч пролетал выше или в стороне от ворот. В Кубке Англии команды играют мячом от Mitre Sports.