«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Виктора Осимхена

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении нигерийского нападающего итальянского «Наполи» Виктора Осимхена, об этом сообщает спортивный журналист Ягиз Сабункуоглу в социальных сетях.

По сообщениям СМИ, «красные дьяволы» заявили «Наполи» о намерении активировать летом опцию выкупа контракта 26-летнего форварда. Сейчас сумма отступных Осимхена составляет 75 миллионов евро.

С 4 сентября 2024-го года Виктор Осимхен является игроком турецкого «Галатасарая» на правах аренды. Аренда футболиста заканчивается 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне нигериец провел 28 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 5 результативных передач. Контракт нападающего с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Осимхена в 75 миллионов евро.

После 27-ми туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14 строчку турнирной таблицы с 33 очками в активе. Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль» (67).