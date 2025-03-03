В украинском футбольном клубе набросились на ФИФА

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подверг критике Международную федерацию футбола (ФИФА), заявив, что ее глава Джанни Инфантино никак не помог футболу на Украине. Его слова приводит The Athletic.

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«Когда ФИФА все время говорит: «Мы одна семья», где находится эта семья? Может быть, Украина не является частью «одной семьи» с точки зрения ФИФА. Это единство, о котором он говорит, мы должны были почувствовать с самого начала конфликта. Но мы этого не почувствовали. Инфантино не помог украинскому футболу», — заявил он.

В ФИФА высказывание гендиректора «Шахтера» комментировать отказались.

После начала специальной военной операции России на Украине ФИФА разрешила иностранным футболистов украинских и российских клубов в одностороннем порядке приостанавливать контракты. Ряд легионеров поступил именно таким образом.

«Шахтер» за 16 матчей набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. От лидирующего киевского «Динамо» команду отделяет 11 очков, при этом «Шахтер» еще имеет два матча в запасе.