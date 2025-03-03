Серхио Рамос забил дебютный гол за мексиканский «Монтеррей»

Испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос забил свой дебютный гол в составе мексиканского клуба. 38-летний европеец отличился в матче 10-го тура Клаусуры с «Сантосом Лагуной» и помог своему клубу одержать победу со счётом 4:2.

© Чемпионат.com

Напомним, Серхио Рамос стал игроком мексиканского «Монтеррея» в начале февраля. Последним клубом защитника перед переездом в Мексику была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее испанец также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».