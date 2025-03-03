КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Факела»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков воронежского «Факела» во время матча 19‑го тура РПЛ с подмосковными «Химками».

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Встреча, прошедшая 2 марта в Химках, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. После игры в пресс‑службе «Факела» заявили «Матч ТВ», что клуб намерен обратиться в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС. По мнению «Факела», главный арбитр матча Евгений Кукуляк должен был назначить пенальти в ворота «Химок» после попадания мяча в руку защитника Даниэля Фернандеса.

— По матчу «Химки» — «Факел»: рассмотрим скандирование зрителей в гостевом секторе, болельщики «Факела» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Также в повестке выход тренеров «Факела» Дмитрия Пятибратова и Александра Чихрадзе за пределы технической зоны, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

Также КДК рассмотрит несколько случаев задержки матчей. Речь идет о встречах «Пари НН» — «Акрон» (почти 3 минуты, по вине хозяев) и «Спартак» — «Оренбург» (3 минуты, по вине гостей), а также о начале второго тайма «Ростов» — «Динамо» (3 минуты, по вине гостей).

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