Тренер «Интер Майами» объяснил, почему Месси пропустил последний матч

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал непопадание нападающего Лионеля Месси в заявку команды на выездной матч МЛС с «Хьюстон Динамо». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:1.

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«Что касается Лео, то, конечно, мы говорили об этом, и я всегда говорю одно и то же: нет никого, я не знаю ни одного игрока в мире, который знал бы своё тело так, как знает его Лео. После трёх матчей за шесть дней… мы подумали, что лучше всего будет дать ему отдохнуть, особенно во время поездки, которая занимает два с половиной, три часа», — приводит слова Маскерано ESPN.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.