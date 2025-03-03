Стало известно, сколько может пропустить Сперцян из-за полученной травмы

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может пропустить до четырёх недель из-за травмы, сообщает Metaratings.

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В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По состоянию на текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. На второй строчке располагается «Спартак». Тройку лидеров замыкает «Краснодар». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.