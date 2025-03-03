Касинтура рассказал о тяжелых погодных условиях в игре с «Локомотивом»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура заявил, что в матче 19‑го тура МИР РПЛ с московским «Локомотивом» командам пришлось столкнуться с тяжелыми погодными условиями.

© ФК «Динамо» Махачкала

Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счетом 1:1.

— Насколько травмоопасно играть на таком поле?

— Тяжело, потому что очень скользко из‑за того, что лежит снег. Хорошо, что газон выдерживал по сравнению с нашей последней домашней игрой с «Рубином». Сегодня газон был в хорошем состоянии.

— Можно ли игру с «Локомотивом» назвать футболом или это скорее хоккей?

— Я бы не сказал, что это хоккей, это футбол. Первые 15–20 минут мы играли с преимуществом, у «Локомотива» в первом тайме не было ни одного момента, а у нас был, и хорошо, что забили. После перерыва понимали, что они захотят прибавить и как‑нибудь отыграться, будут больше действовать в атаку. К сожалению, в конце силы уже покинули нас и не удалось удержать счет. Но и мы момент не забили, тогда повели бы 2:0 и, скорее всего, результат был бы другой, — приводит слова Касинтуры «РБ Спорт».

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