Тюкавину проведут операцию за пределами России

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин будет прооперирован в Мюнхене, сообщает «РБ Спорт». Операция состоится в четверг или пятницу.

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Сообщается, что игрока будет вести врач, который занимается футболистами «Баварии».

Тюкавин получил травму в середине первого тайма матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). У форварда диагностировано повреждение крестообразной связки колена, восстановление займет около полугода. В нынешнем сезоне форвард уже не сыграет.

Тюкавин в нынешнем сезоне провел 22 матча, на его счету 8 голов и 3 результативные передачи.

В РПЛ «Динамо» после 19-ти туров идет на 4-м месте, набрав 36 очков. По 40 очков набрали «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Эти команды располагаются с 1-го по 3-е место.