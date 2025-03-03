Мостовой оценил травму Тюкавина

Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что у московского «Динамо», кроме нападающего Константина Тюкавина, некому забивать минимум по 10–15 голов за чемпионат.

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Тюкавин получил повреждение в воскресном матче 19‑го тура МИР РПЛ с «Ростовом» (1:1). В понедельник «Динамо» объявило, что у 22‑летнего нападающего субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, футболист пропустит около шести месяцев.

— Это просто капец. Хочется, чтобы операция прошла успешно, восстановление прошло как можно скорее, хотя все знают, что после таких травм торопиться нельзя. Атакующий потенциал «Динамо» пострадает, и это было видно, когда Тюкавин покинул поле в матче с «Ростовом». У команды нет такого второго игрока, который забьет минимум 10–15 голов. Хотя, с другой стороны, после травмы Кости должны мобилизоваться другие футболисты, ведь состав хороший, игроки на скамейке сильные, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Тюкавин в сезоне‑2024/25 провел 19 матчей в РПЛ, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

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