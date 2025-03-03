Сборная России обратилась к лидеру «Динамо», получившему тяжелую травму

Сборная России в официальном Telegram-канале поддержала нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, который получил повреждение передней крестообразной связки правого колена.

© Газета.Ru

«Желаем Косте здоровья, терпения и сил. Тюка, верим, что ты вернешься еще сильнее», — указано в сообщении.

Форвард получил травму в первом матче после возобновления Российской Премьер-лиги (РПЛ): в 19-м туре «Динамо» на выезде сыграло с «Ростовом». На 17-й минуте встречи Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Матч «Динамо» и «Ростова» завершился вничью — 1:1.