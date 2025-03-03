Футболист Агапов рассказал, сколько денег тратит на семью за месяц

Илья Агапов рассказал, сколько денег тратит на семью за месяц.

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– Сколько тебе нужно в месяц, чтобы содержать семью?

– Очень много. Больше 300 тысяч явно. Основные расходы – ипотека, съем квартиры, садик. И такси о-о-очень дорого в Москве выходило: в Ватутинки, обратно…

Права у меня есть, но вот машина только в планах – сейчас это не приоритет, – сказал арендованный у ЦСКА защитник «Пари НН».