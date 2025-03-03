Футболист Агапов рассказал, сколько денег тратит на семью за месяц

Агапов о тратах на семью за месяц: «Очень много, больше 300 тысяч явно. Основные расходы – ипотека, съем квартиры, садик. И такси очень дорого в Москве выходило»
Илья Агапов рассказал, сколько денег тратит на семью за месяц.
– Сколько тебе нужно в месяц, чтобы содержать семью?
– Очень много. Больше 300 тысяч явно. Основные расходы – ипотека, съем квартиры, садик. И такси о-о-очень дорого в Москве выходило: в Ватутинки, обратно…
Права у меня есть, но вот машина только в планах – сейчас это не приоритет, – сказал арендованный у ЦСКА защитник «Пари НН».